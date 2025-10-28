Elektroschocker, Pistole, gefesselt im Kofferraum: Drogen-Deal läuft völlig aus dem Ruder

Oberkotzau - Im oberfränkischen Landkreis Hof ist am Sonntagabend offenbar ein Drogengeschäft völlig eskaliert.

Nach einem mutmaßlichen und völlig aus dem Ruder gelaufenen Drogengeschäft landeten drei Personen in U-Haft, drei weitere konnten unter Auflagen dem Knast entgehen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Es wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, sitzt inzwischen auch ein Trio in Untersuchungshaft.

Gegen drei weitere erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle unter Auflagen.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trafen sich zwei 39 und 47 Jahre alte deutsche Staatsangehörige gegen 18.45 Uhr in der Oberkotzauer Bahnhofstraße mit einem 15-jährigen Syrer, der in Begleitung eines 17-jährigen Deutschen war, mutmaßlich um Drogen zu kaufen", teilten die Staatsanwaltschaft Hof und das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Außerdem sei der 14-jährige deutsch-simbabwische Sohn des 47-Jährigen dabei gewesen.

Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung. Daraufhin mischten sich schließlich zwei weitere Männer (21, 36) syrischer Staatsangehörigkeit ein und halfen dem 15-Jährigen.

"Im Handgemenge sollen die drei 'Käufer' neben körperlicher Gewalt zur Drohung auch einen Elektroschocker sowie eine Schreckschusspistole eingesetzt und einen der Kontrahenten mit Kabelbinder gefesselt in einen Kofferraum gelegt haben", heißt es weiter.

Einer der Beteiligten griff außerdem zu einem Messer. Zahlreiche alarmierte Streifen beendeten die Auseinandersetzung. Sechs Personen nahmen die Beamten daraufhin noch vor Ort fest. Diese mussten ärztlich versorgt werden.