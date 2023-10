Messerattacke fordert Schwerverletzten: Verdächtiger festgenommen!

Nach einer Messerattacke konnte ein dringender Tatverdächtiger festgenommen werden. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Nur kurz nach einem heftigen Streit zwischen zwei Männern, bei dem am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ein 34-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt wurde, hat die Polizei einen 45-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, waren der 45-Jährige und sein 34-jähriger Kontrahent vor einem Imbiss in der Alleenstraße in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Bei beiden Männern handele es sich um vietnamesische Staatsangehörige.

Der Ältere der beiden zog ein Messer und stach damit mehrmals auf seinen Rivalen ein.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei fanden das lebensgefährlich verletzte Opfer in Tatortnähe vor und führten die von einem Zeugen eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen fort.