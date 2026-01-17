Millionen-Coup in Sparkasse: Polizei vernimmt ab Montag beklaute Bank-Kunden

Die Polizei will ab Montag alle Opfer des Millionen-Coups von Gelsenkirchen vernehmen.

Von Oliver Auster

Gelsenkirchen - Die Polizei will ab Montag alle Opfer des Millionen-Coups von Gelsenkirchen vernehmen. Da insgesamt mehr als 3000 Schließfächer bei dem Einbruch geknackt wurden, geht man von wochenlangen Verhören aus. Die Polizei hat nach eigenen Angaben dafür extra Büroräume angemietet.

Die Polizei in Gelsenkirchen möchte nun allen Betroffenen die Möglichkeit geben, sich zu ihrem Schließfach und deren Inhalt zu äußern.
Die Polizei in Gelsenkirchen möchte nun allen Betroffenen die Möglichkeit geben, sich zu ihrem Schließfach und deren Inhalt zu äußern.

"Die sehr umfangreiche und nun beginnende Geschädigten-Vernehmung bedurfte einer umfangreichen logistischen Planung, die nun in die Umsetzung geht", hieß es von der Polizei Gelsenkirchen.

Die Behörde hat eine Telefonnummer geschaltet, über die alle Opfer unter Angabe der Schließfachnummer einen Termin für die Vernehmung ausmachen sollen.

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt. Dort räumten sie mehr als 3000 Kundenschließfächer aus.

Wie den Einbrechern dies gelang, ohne den Einbruchalarm der Bank auszulösen, gilt als zentrale Frage bei den Ermittlungen.

Die Polizei rechnet mit einem großen Andrang: "Die Anzahl der zu vernehmenden Kundinnen und Kunden ist hoch"

Viele betroffenen Sparkassen-Kunden zeigten sich über den Raub entsetzt und ließen ihren Emotionen freien lauf.
Viele betroffenen Sparkassen-Kunden zeigten sich über den Raub entsetzt und ließen ihren Emotionen freien lauf.

"Jede und jeder Geschädigte wird die Chance erhalten, bei der Polizei Angaben zum Inhalt seines Schließfachs machen zu können. Diese Informationen fließen direkt in die Ermittlungen ein und können neue Ansätze zur Tatermittlung liefern", betonte ein Polizeisprecher.

Die Ermittler appellieren an die Opfer "bei allem Verständnis für diese außergewöhnliche Situation", dass sie nur mit Termin zur Vernehmung erscheinen sollen.

"Die Anzahl der zu vernehmenden Kundinnen und Kunden ist hoch. Kommen Sie als Geschädigte oder Geschädigter bitte möglichst allein, sofern dies möglich ist."

Und: "Sollten Sie Unterlagen, Dokumente oder Beweise zu den Gegenständen aus Ihrem Schließfach besitzen, bringen Sie diese bitte mit."

