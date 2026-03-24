Minderjährige attackieren zwei Mädchen brutal in Wuppertal

Wuppertal - Ein gewaltsamer Vorfall mitten am Nachmittag: Am Freitag (20.03.) sind in Wuppertal zwei Mädchen (14 und 15 Jahre alt) von einer erschreckend jungen Tätergruppe überfallen worden.

Die Polizei ermittelt nach dem Überfall in Wuppertal. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Polizei wurden die beiden in der Heckinghauser Straße gegen 17 Uhr von mehreren Jugendlichen bedrängt.

Besonders auffällig: Unter den Tatverdächtigen waren auch drei 14-Jährige und ein erst 12-Jähriger sowie zwei bislang unbekannte Mädchen.

Die Gruppe forderte Jacken, Bargeld und ein Handy. Als die beiden Opfer sich weigerten, wurden sie mehrfach getreten. Am Ende nahm die Clique eine Jacke und Bargeld mit.

Die beiden Mädchen wurden bei dem Angriff leicht verletzt, unter anderem am Kopf und an den Rippen.