 651

Mit 100 km/h durch die Stadt: VW-Fahrer flüchtet vor Polizei

In Plauen ist ein VW-Fahrer mit teilweise mehr als 100 km/h vor der Polizei geflüchtet. Nun werden Zeugen gesucht.

Von Victoria Winkel

Plauen - In Plauen (Vogtlandkreis) hat sich ein VW-Fahrer am Dienstagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

In Plauen ist ein VW-Fahrer vor der Polizei geflüchtet. (Symbolbild)
In Plauen ist ein VW-Fahrer vor der Polizei geflüchtet. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildebrand/dpa

Polizisten wollten das Fahrzeug gegen 23.30 Uhr im Bereich der Ahornstraße/Reußenländer Straße kontrollieren.

"Trotz Anhaltesignal, Blaulicht und Martinshorn beschleunigte der VW-Fahrer und entzog sich der Kontrolle", berichtet eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Zwickau.

Der Fahrer trat aufs Gas und raste teilweise mit mehr als 100 km/h durchs Stadtgebiet vor den Polizisten davon. Die Flucht endete in Jößnitz, wo die Beamten den VW entdeckten.

Explosiver Fund: Frau entdeckt kuriose Gegenstände bei Spaziergang
Polizeimeldungen Explosiver Fund: Frau entdeckt kuriose Gegenstände bei Spaziergang

Dort trafen sie auch auf drei Männer (20, 22, 45), von denen einer der Fahrer sein könnte. Da alle drei alkoholisiert waren, ging es für die Deutschen zur Blutentnahme.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu der Fahrerflucht aufgenommen. Es muss vor allem geklärt werden, welcher der Männer am Steuer des VW saß.

Dazu sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat gesehen, wer den VW fuhr oder ist durch die Fahrweise gefährdet worden? Hinweise nimmt das Revier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.

Titelfoto: Karl-Josef Hildebrand/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: