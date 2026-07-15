Mord aus Rache? Brüder nach Schüssen auf Familienvater angeklagt

Berlin - Rund ein halbes Jahr nachdem ein Geschäftsmann gezielt in Berlin-Weißensee erschossen wurde, hat die Staatsanwaltschaft drei Brüder unter anderem wegen Mordes angeklagt.

Der Anschlag auf den Familienvater ereignete sich am 31. Januar 2026. © Fabian Sommer/dpa

Sie sollen das Opfer vor der Tat ausgespäht, am 31. Januar vor seiner Wohnung abgepasst und aus einem Auto heraus mehrere Schüsse abgefeuert haben. Der 44-Jährige starb auf dem Fahrersitz seines Transporters.

Die Staatsanwaltschaft geht von "Blutrache" aus, wie ein Sprecher sagte. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 32, 25 und 23 Jahren wollten demnach den Tod eines 31 Jahre alten Cousins vergelten.

Dieser war am 19. Juli 2025 durch eine Messerattacke getötet worden, als 40 bis 60 Menschen vor einem Lokal in Berlin-Gesundbrunnen aufeinander losgingen.

Die konkreten Hintergründe dafür sind laut Staatsanwaltschaft bis heute unklar. Nach Polizeiangaben von damals handelte es sich um "bestimmte kriminelle Milieus".