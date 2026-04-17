Mutmaßliche IS-Mitglieder in Sachsen festgenommen

Chemnitz/Leipzig/Plauen - Drei mutmaßliche Mitglieder der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" wurden in Chemnitz , Leipzig und Plauen ( Vogtland ) festgenommen.

Die Ermittlungen in allen drei Fällen dauern weiterhin an. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Die Zentralstelle Extremismus Sachsen bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden konnte am Mittwoch in Chemnitz und Leipzig durch das Polizeiliche Terrorismus Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes Sachsen zwei Männer jeweils aufgrund eines Haftbefehls des Oberlandesgerichts Dresden festnehmen und deren Wohnungen in Chemnitz und Leipzig durchsuchen.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei Iraker im Alter von 40 und 43 Jahren.

Beiden Beschuldigten wird die Mitgliedschaft in einer Vereinigung im Ausland zur Last gelegt. "Sie sollen von Januar 2016 bis Dezember 2016 beziehungsweise vom Juni 2014 bis September 2016 als Kämpfer in verschiedenen Kampfverbänden der terroristischen Vereinigung 'Islamischer Staat' mitgliedschaftlich tätig gewesen sein", teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Donnerstag mit.

Dafür sollen beide auch monatlich entlohnt worden sein.

Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Beamten insgesamt zehn Mobiltelefone, zwei Laptops, zwei Tablets und diverse Speichermedien sicher.

Die beiden Beschuldigten wurden dem Ermittlungsrichter beim Oberlandesgericht vorgeführt. Er setzte die Haftbefehle in Vollzug um und beide Männer landeten im Gefängnis.