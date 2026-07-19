18.07.2026 20:33 Nach Attacke auf Bahn-Mitarbeiter: Haftbefehl bereits beantragt, doch Verdächtiger ist noch auf freiem Fuß

Nach der Attacke auf einen Bahnmitarbeiter, der aus einem fahrenden Zug stürzte, hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen beantragt.

Von Anika von Greve-Dierfeld, Marc Kalpidis, Björn Kirsch Karlsruhe - Nach der Attacke auf einen Bahnmitarbeiter hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen beantragt.

Der Bahn-Mitarbeiter wollte das Fahrticket des 36-Jährigen kontrollieren, als die Situation eskalierte. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Der Mann ist nach einer brutalen Attacke durch einen Fahrgast aus einem fahrenden Zug gestürzt und schwebt in Lebensgefahr. Zuvor war er von dem wegen Gewaltdelikten bereits vorbestraften 36 Jahre alten Mann mit Schlägen und Tritten attackiert worden, wie die Staatsanwaltschaft am Abend mitteilte. Der Verdächtige, gegen den nun wegen Körperverletzung ermittelt wird, sei mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Der Mann sei überdies nur auf Bewährung draußen gewesen, wie es weiter hieß. Die Staatsanwaltschaft hatte am Nachmittag vergeblich Haftbefehl gegen ihn beantragt. Das Amtsgericht lehnte es jedoch trotz der laufenden Bewährungsstrafe ab, Untersuchungshaft anzuordnen. Begründet wurde dies offiziell zunächst nicht. Polizeimeldungen Schwerer Unfall an Zebrastreifen: Mercedes erfasst sechsjähriges Kind Das Opfer des Angriffs ist in stabilem aber weiter kritischen Zustand. Er sei noch nicht über den Berg, hieß es seitens der Behörden.

Noch unklar, warum Tür der Bahn nachgab