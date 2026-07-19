Nach Angriff auf Bahn-Mitarbeiter in Regionalzug: Zustand des Mannes weiter kritisch

Karlsruhe - Nach dem gewalttätigen Angriff auf einen Bahnmitarbeiter , der aus einem fahrenden Regionalzug stürzte und lebensgefährlich verletzt wurde, gehen die Ermittlungen weiter.

Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist in stabilem, aber weiterhin kritischem Zustand. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Neue Erkenntnisse gebe es derzeit nicht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Der 26 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiter war laut Staatsanwaltschaft mit einem weiteren Kollegen zu einer Ticketkontrolle am Freitagabend gerufen und von einem 36-Jährigen attackiert worden.

Nach Schlägen und Tritten stürzte er demnach aus dem mit rund 120 Kilometern pro Stunde fahrenden Regionalzug in Richtung Karlsruhe und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Sein Zustand ist nach früheren Angaben stabil, aber weiterhin kritisch.

Unklar ist weiterhin, warum sich während des Gerangels die Zugtür öffnete. Ein technischer Sachverständiger soll klären, weshalb die Tür nachgab.

Nach bisherigen Erkenntnissen war sie während der Auseinandersetzung möglicherweise beschädigt worden, ohne dass dies bemerkt wurde.