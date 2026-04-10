Nach Clan-Attacke in Shishabar: Polizei ermittelt gegen 22 Mitglieder und verrät heftige Details

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Fast eine Woche nach den Ausschreitungen in einer Leverkusener Shishabar hat die Polizei brisante Details rund um die Folgen des Einsatzes verraten.

Von Michael Kneifler

Leverkusen - Rund eine Woche nach der Eskalation auf einer Familienfeier in Leverkusen ermittelt die Polizei aus Köln gegen 22 Beschuldigte.

Zahlreiche Mannschaftswagen der Polizei waren in der Nacht zu Ostermontag in Opladen im Einsatz.
Zahlreiche Mannschaftswagen der Polizei waren in der Nacht zu Ostermontag in Opladen im Einsatz.  © Jan Ohmen

Einer offiziellen Mitteilung der Polizei zufolge habe man im Zuge der Ermittlungen eine Gruppe eingerichtet, welche den Tatablauf in der Shishabar analysieren soll.

Dabei sollen auch die Aufnahmen von Bodycams ausgewertet werden, heißt es.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren in der Nacht zu Ostermontag in eine Shishabar auf der Uhlandstraße in Leverkusen-Opladen gerufen worden. An Ort und Stelle sollen sich einige der Clan-Mitglieder nicht nur untereinander angegriffen, sondern auch auf die Polizei losgegangen sein.

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Sowohl ein Polizist als auch eine Kollegin (29) wurden dabei schwer verletzt. Die 29-Jährige verlor durch einen Flaschenwurf mehrere Zähne und erlitt Verletzungen im Gesicht, ihr Kollege kam mit einem gebrochenen Arm davon.

Beide sind auf längere Zeit dienstunfähig. Eine dritte Polizistin erlitt bei dem turbulenten Einsatz Schnittverletzungen und eine Stauchung an der Hand.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Titelfoto: Jan Ohmen

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