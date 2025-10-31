Nach Horror-Nacht im Vorjahr: Polizei an Halloween mit Hundertschaften im Einsatz

Die Polizei rüstet sich mit einem Großaufgebot für Halloween im Kreis Recklinghausen nach den Krawallen im Vorjahr.

Von Alina Eultgem

Recklinghausen - Wenn am Freitagabend wieder gruselige Gestalten durch die Straßen ziehen, will die Polizei auf alles vorbereitet sein. Denn: Halloween lief im vergangenen Jahr im Kreis Recklinghausen (NRW) alles andere als friedlich ab!

Für Sicherheit an Halloween sollen in Recklinghausen Hundertschaften der Polizei sorgen. (Symbolfoto)
Laut den Beamten hatten vermummte Randalierer aus dunklen Ecken heraus damals gezielt Einsatzkräfte attackiert.

Die Bilanz der Chaos-Nacht: 13 Festnahmen und sechs Anklagen wegen schweren Landfriedensbruchs.

Dieses Jahr soll alles anders sein: Um Sicherheit zu gewährleisten, wurden für die Nacht auf Samstag sogar Hundertschaftskräfte angefordert.

Dazu kommt eine mobile Videobeobachtung am Busbahnhof Marl als auch die Genehmigung für zusätzliche Kontrollen.

Im vergangenen Jahr wurde als Reaktion auf die Ausschreitungen die Polizeipräsenz in der Stadt sowieso schon in jeglicher Art erhöht: mehr Streifen, regelmäßigere Kontrollen und ständige Präsenz.

Halloween in Recklinghausen: Stadt und Polizei ziehen an einem Strang

Für die Halloween-Nacht in NRW haben bereits mehrere Städte verstärkte Polizeipräsenz angekündigt. (Symbolfoto)
Auch Vertreter der Stadt Marl, der Vestischen Straßenbahnen GmbH und des örtlichen Einkaufszentrums sind in die Sicherheitsplanung eingebunden.

Am Halloween-Abend selbst werden Polizeikräfte, der Kommunale Ordnungsdienst und Mitarbeitende des Jugendamts im Einsatz sein.

Polizei und Stadt erklären gemeinsam: "Wer friedlich Halloween feiern möchte, hat nichts zu befürchten. Wer allerdings gewalttätig wird und Krawall machen möchte, muss damit rechnen, dass wir konsequent durchgreifen."

Auch in den übrigen Städten des Zuständigkeitsbereichs ist verstärkte Polizeipräsenz angekündigt.

