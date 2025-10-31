Nach Horror-Nacht im Vorjahr: Polizei an Halloween mit Hundertschaften im Einsatz

Recklinghausen - Wenn am Freitagabend wieder gruselige Gestalten durch die Straßen ziehen, will die Polizei auf alles vorbereitet sein. Denn: Halloween lief im vergangenen Jahr im Kreis Recklinghausen ( NRW ) alles andere als friedlich ab!

Für Sicherheit an Halloween sollen in Recklinghausen Hundertschaften der Polizei sorgen. (Symbolfoto) © Frank Molter/dpa

Laut den Beamten hatten vermummte Randalierer aus dunklen Ecken heraus damals gezielt Einsatzkräfte attackiert.

Die Bilanz der Chaos-Nacht: 13 Festnahmen und sechs Anklagen wegen schweren Landfriedensbruchs.

Dieses Jahr soll alles anders sein: Um Sicherheit zu gewährleisten, wurden für die Nacht auf Samstag sogar Hundertschaftskräfte angefordert.

Dazu kommt eine mobile Videobeobachtung am Busbahnhof Marl als auch die Genehmigung für zusätzliche Kontrollen.

Im vergangenen Jahr wurde als Reaktion auf die Ausschreitungen die Polizeipräsenz in der Stadt sowieso schon in jeglicher Art erhöht: mehr Streifen, regelmäßigere Kontrollen und ständige Präsenz.