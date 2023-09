Nach Mord-Drohungen gegen 16-Jährige: Polizei sucht Zeugen!

Eisenhüttenstadt - Nach rechten Morddrohungen gegen eine 16-Jährige in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) ermittelt nun der Staatsschutz.

In Eisenhüttenstadt sprühten Unbekannte rechtsextreme Hetze und Morddrohungen an öffentliche Gebäude. © Patrick Pleul/dpa (Bildmontage)

Durch einen Zeugenhinweis fand die Polizei am 24. August an drei leerstehenden Gebäuden unter anderem 25 Hakenkreuze in roter und schwarzer Farbe vor.

Darüber hinaus waren die Wände mit Äußerungen besprüht, die die Ermittler eigenen Angaben nach zunächst keiner Person zuordnen konnten.

Vor Ort fanden die Beamten eine Sprühdose, die sichergestellt worden sei und auf mögliche Spuren untersucht werde.

Nachdem die strafrechtlich relevanten Schmierereien fotografisch dokumentiert wurden, habe die Polizei veranlasst, die Drohungen, rechten Parolen und SS-Runen zu entfernen.

Im Laufe des 24. August hat die lokalpolitisch engagierte Pia (16) mit ihrem Vater auf dem Polizeirevier Eisenhüttenstadt Anzeige wegen Bedrohung erstattet, erzählte sie über die Linksjugend Brandenburg auf X (ehemals Twitter). Aus Angst um ihre Sicherheit habe sich die 16-Jährige vorerst aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit zurückgezogen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten sich die Schmierereien auf die Jugendliche beziehen, wie es von der Polizei hieß.