Nach tödlichem Fluss-Unglück von Kita-Kind (†3): Jetzt wenden sich Ermittler an die Öffentlichkeit
Siegen - Nach dem tödlichen Unglück in Siegen, bei dem ein Dreijähriger in die Sieg gestürzt war, suchen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft weiterhin nach Zeugen.
Nach Angaben der Ermittler geht es insbesondere darum, das Geschehen und die Abläufe am Unglückstag genau rekonstruieren zu können.
Das Kind war am 17. März gemeinsam mit seiner Kindergartengruppe in den Siegauen unterwegs gewesen, wo es im Bereich des Adolf-Kunze-Turms spielte.
Der Junge hatte sich dabei von der Gruppe entfernt und war in die Sieg gestürzt. Rettungskräfte hatten ihn noch vor Ort reanimiert und anschließend in eine Klinik gebracht, wo er jedoch einige Tage später an den Folgen des tragischen Unglücks verstarb.
Die Staatsanwaltschaft Siegen und die Kriminalpolizei bitten zur Aufklärung des Unfalls dringend um Hinweise.
Alle Zeugen, die sich am 17. März zwischen 10.30 Uhr und 11.35 Uhr in den Siegauen und rund um den Adolf-Kunze-Turm aufgehalten und die Kindergartengruppe dort gesehen haben, sollen sich unter der Rufnummer 0271/70990 bei den Ermittlern melden.
Titelfoto: Berthold Stamm/dpa