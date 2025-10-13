Nach tragischem Feuertod einer Rentnerin: Neue Erkenntnisse zur Brandursache

Haldensleben - Nach dem tragischen Tod einer Seniorin bei einem Hausbrand in Haldensleben ( Landkreis Börde ) gibt es nun erste Ermittlungsergebnisse zur Ursache.

Das Feuer soll auf der Terrasse hinter dem Haus entstanden sein. © Polizeirevier Börde

Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Börde erklärte, soll das Feuer laut derzeitigem Erkenntnisstand durch einen technischen Defekt entstanden sein.

Der Brand habe sich zudem im Außenbereich des Grundstücks entwickelt. Anschließend sollen sich die Flammen auf den Anbau des Reihenhauses und weitere Gebäude in der Rottmeisterstraße ausgebreitet haben.

Bei dem Unglück am frühen Morgen des 9. Oktober kam eine 74-jährige Bewohnerin zu Tode. Ihr Ehemann konnte sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Haus befreien.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Feuer schnellstmöglich zu löschen. Der Schaden soll etwa 1,5 Millionen Euro betragen.