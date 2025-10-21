Nächtlicher Einsatz im Harz: VW bei Brand vollständig zerstört

Quedlinburg - Am späten Montagabend wurde die Feuerwehr in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) zu einem nächtlichen Einsatz gerufen. Ein Auto war in Vollbrand geraten.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz am Dienstag berichtete, soll das Feuer zwischen 21.45 Uhr und 23.20 Uhr im Bockshornschanzenweg ausgebrochen sein.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand der VW bereits in Vollbrand.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Auto vollständig zerstört wurde, so die Beamten.

Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sicherte am Brandort Spuren und leitete die Ermittlungen zur Ursache ein.

Der entstandene Schaden beträgt circa 30.000 Euro.