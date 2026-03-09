Neun Millionen Euro Schaden: Zoll in Magdeburg deckt Schwarzarbeit auf

2025 hat das Hauptzollamt in Magdeburg zahlreiche Versröße festgestellt. Dieser Gewerbe hatten die Zöllner besonders im Blick.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im vergangenen Jahr hat das Hauptzollamt in Magdeburg wieder zahlreiche Verstöße festgestellt.

Durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes wurden ganze 691 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt. (Symbolfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurden ganze 691 Arbeitgeberprüfungen und 8624 Personenbefragungen durchgeführt.

Bei diesen Überprüfungen konnten Schäden durch Schwarzarbeit festgestellt und mehrere Freiheits- und Geldstrafen durchgesetzt werden.

Nach Angaben des Hauptzollamtes wurden vor allem Bauhaupt- und Baunebengewerbe, das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe sowie Friseur- und Kosmetiksalons unter die Lupe genommen. 

Zudem habe sich das Amt an bundesweit organisierten Prüfungen beteiligt, hieß es weiter.

Insgesamt konnten Schäden für die Sozialversicherung in einer Gesamthöhe von rund neun Millionen Euro aufgedeckt werden. Zudem wurden 2343 Strafverfahren eingeleitet.

