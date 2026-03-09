Neun Millionen Euro Schaden: Zoll in Magdeburg deckt Schwarzarbeit auf

Magdeburg - Im vergangenen Jahr hat das Hauptzollamt in Magdeburg wieder zahlreiche Verstöße festgestellt.

Durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes wurden ganze 691 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurden ganze 691 Arbeitgeberprüfungen und 8624 Personenbefragungen durchgeführt.

Bei diesen Überprüfungen konnten Schäden durch Schwarzarbeit festgestellt und mehrere Freiheits- und Geldstrafen durchgesetzt werden.

Nach Angaben des Hauptzollamtes wurden vor allem Bauhaupt- und Baunebengewerbe, das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe sowie Friseur- und Kosmetiksalons unter die Lupe genommen.

Zudem habe sich das Amt an bundesweit organisierten Prüfungen beteiligt, hieß es weiter.