Obdachloser mit Tritten und Schlägen getötet: 15-Jähriger in U-Haft

Bei einer brutalen Attacke auf dem Luisenplatz in Darmstadt wurde ein Obdachloser tödlich verletzt - ein 15-Jähriger sitzt als Verdächtiger in U-Haft!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Es war wohl hemmungslose Gewalt: Im südhessischen Darmstadt wurde ein 57-jähriger Obdachloser durch zahlreiche Schläge und Tritte tödlich verletzt. Ein gerade einmal 15 Jahre alter Jugendlicher soll der Täter sein.

Auf dem Luisenplatz in Darmstadt wurde in der Nacht zu Mittwoch ein 57-jähriger Obdachloser durch Schläge und Tritte tödlich verletzt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler Die brutale Attacke ereignete sich bereits in der Nacht zum zurückliegenden Mittwoch. Am gestrigen Donnerstag teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei in Südhessen dann weitere Details zu dem Angriff auf dem Luisenplatz mit. Demnach hielten sich zwei 15 und 18 Jahre alte Brüder aus der südhessischen Gemeinde Roßdorf gegen 2.15 Uhr auf dem Platz und zentralen Straßenbahn-Knotenpunkt am Rand der Darmstädter City auf. Hier sollen sie in einer Wartehalle den 57-Jährigen zunächst angegriffen und ihm eine Geldbörse geraubt haben. Polizeimeldungen Teenager manipulieren Geldautomaten, doch weit kommen sie nicht Was danach genau geschah, ist noch unklar. Laut den Ermittlern soll aber zumindest der 15-Jährige den Obdachlosen erneut attackiert und ihn massiv mit Tritten und Schlägen traktiert haben. Dabei erlitt der 57-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Am Donnerstag befand sich der Mann den Ermittlern zufolge weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand. Am heutigen Freitag gab das Polizeipräsidium Südhessen dann bekannt, dass der Obdachlose im Krankenhaus gestorben sei!

Brutale Attacke gegen Obdachlosen auf dem Luisenplatz in Darmstadt

Die Polizei war rasch vor Ort und nahm zwei Tatverdächtige fest: zwei 15 und 18 Jahre alte Brüder aus der Gemeinde Roßdorf östlich von Darmstadt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Die von einem Zeugen alarmierte Polizei war in der Nacht zu Mittwoch rasch am Luisenplatz und nahm die beiden Brüder noch am Tatort fest. Der schwer verletzte Obdachlose wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst versorgt und auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden verdächtigen Geschwister machten nach der Festnahme zunächst keinerlei Angaben und kamen ins Polizeigewahrsam. Durch weitere Ermittlungen geriet dann der 15-Jährige als mutmaßlicher Haupttäter in das Visier der Beamten. Der Jugendliche wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft "unter anderem wegen des Verdachts des Raubes in Tatmehrheit mit versuchtem Mord erließ", wie ein Sprecher erläuterte. Polizeimeldungen Mann steigt nach Unfall aus BMW, wird von Auto erfasst und schwer verletzt Nach dem Tod des Opfers dürfte gegen den Teenager nun der Vorwurf des Totschlages oder Mordes im Raum stehen.

Keine Angaben zu Herkunft und Familienverhältnissen des verdächtigen Jugendlichen

Der 18-Jährige hingegen sei bereits am Mittwoch aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, da ihm eine Beteiligung an dem Tötungsdelikt "nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen" sei. Die Ermittlungen zu der brutalen Attacke in Darmstadt dauern weiter an. Polizei und Staatsanwaltschaft wiesen am Donnerstag noch ausdrücklich darauf hin, dass zu der Person und den familiären Verhältnissen des 15-jährigen Hauptverdächtigen keine weiteren Details bekannt gegeben würden. Da der Verdächtige ein Jugendlicher sei, stehe er unter besonderem Schutz.