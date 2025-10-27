Seniorin verliert nach Sturz in Bus Kampf um Leben: Polizei fahndet nach Radfahrerin und sucht Zeugen

Offenbach am Main - Sie hat den Kampf um ihr Leben verloren: Eine 76 Jahre alte Frau, die in einem Bus bei Offenbach gestürzt war und sich schwer verletzt hatte , ist laut Polizei in einer Klinik ihren Verletzungen erlegen.

Der Zwischenfall hat sich auf der L3405 abgespielt.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, verstarb die Seniorin bereits Ende vergangener Woche.

Die Radfahrerin, deren Handeln den Fahrer des Busses am zurückliegenden Dienstag gegen 16.35 Uhr auf der Landesstraße 3405 in Höhe Waldzoo und Leimenkautschneise zwischen Offenbach und Heusenstamm zum starken Abbremsen gezwungen hatte, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Polizei wendet sich deshalb einmal mehr an die Bevölkerung und bittet um Hinweise zu der Frau.

Diese war mit einem silberfarbenen Damenrad in südliche Richtung unterwegs - allerdings nicht wie vorgeschrieben auf dem parallel verlaufenden Radweg, sondern stattdessen auf der Fahrbahn.

Als der Bus sie überholen wollte, zog die Frau nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen plötzlich nach links, woraufhin es zur Notbremsung durch den Fahrer kam, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Radfahrerin fuhr danach einfach davon.