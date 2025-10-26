Pilzsuche endet für Rentnerpaar mit Vermisstenmeldung und Polizeieinsatz

Letzlingen - Bei der Pilzsuche in einem Wald bei Letzlingen ( Altmarkkreis Salzwedel ) hat sich am Freitag ein Rentner verirrt. Polizei und Feuerwehr sowie ein Hubschrauber suchten nach dem Mann.

Ein Rettungshubschrauber konnte den vermissten Pilzsammler auffinden. (Symbolbild) © 123rf/strelok

Ein Rentnerehepaar wollte nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel gegen 12 Uhr Pilze in einem Waldstück in Letzlingen suchen.

Die Senioren hatten ausgemacht, sich gegen 14 Uhr mit vollen Körben wieder an ihrem Auto zu treffen. Die 76-Jährige war zum abgemachten Zeitpunkt wieder zurück, von ihrem 79-jährigen Mann fehlte jedoch jede Spur.

Erst versuchte die Rentnerin, selbstständig ihren Ehemann zu finden. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg. Gegen 16 Uhr alarmierte sie die Rettungsleitstelle.

Wenig später wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. "Mehrere Beamte der Polizei und der Feuerwehr durchsuchten zusammen mit einem Einsatzhubschrauber besagtes Waldgebiet", erklärte die Polizei.