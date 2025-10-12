Polizei bremst nächtliche Spritztour aus: Teenager schnappt sich Papas Auto

Burg (bei Magdeburg) - Am Samstagmorgen gönnte sich ein 16-Jähriger im Jerichower Land eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters. Jetzt muss der Jugendliche sich auf ein Strafverfahren einstellen.

Der junge Fahrer ignorierte die Aufforderung der Polizei, anzuhalten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der junge Fahrer machte die Beamten des Polizeireviers Jerichower Land gegen 3.13 Uhr durch seine unsichere Fahrweise auf sich aufmerksam.

Als diese ihn zum Halten aufforderten, setzte der Jungspund seine Fahrt auf der Magdeburger Chaussee in Burg einfach fort.

Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten den Opel feststellen. Neben dem Wagen befand sich zudem der 16-jährige Fahrer.

Zeugen gaben an, dass dieser das Auto gegen einen Bordstein gesetzt hatte. Im Anschluss sollen mehrere Personen das Fahrzeug verlassen haben und seien geflüchtet.