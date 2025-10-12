Polizei bremst nächtliche Spritztour aus: Teenager schnappt sich Papas Auto

In Burg war ein Jugendlicher auf einer nächtlichen Spritztour mit dem Auto seines Vaters unterwegs. Nun droht ein Strafverfahren.

Von Sophie Marie Kemnitz

Burg (bei Magdeburg) - Am Samstagmorgen gönnte sich ein 16-Jähriger im Jerichower Land eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters. Jetzt muss der Jugendliche sich auf ein Strafverfahren einstellen.

Der junge Fahrer ignorierte die Aufforderung der Polizei, anzuhalten. (Symbolbild)
Der junge Fahrer ignorierte die Aufforderung der Polizei, anzuhalten. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Der junge Fahrer machte die Beamten des Polizeireviers Jerichower Land gegen 3.13 Uhr durch seine unsichere Fahrweise auf sich aufmerksam.

Als diese ihn zum Halten aufforderten, setzte der Jungspund seine Fahrt auf der Magdeburger Chaussee in Burg einfach fort.

Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten den Opel feststellen. Neben dem Wagen befand sich zudem der 16-jährige Fahrer.

Fachklinik evakuiert: Täter verschütten übelriechende Flüssigkeit vor Eingängen
Polizeimeldungen Fachklinik evakuiert: Täter verschütten übelriechende Flüssigkeit vor Eingängen

Zeugen gaben an, dass dieser das Auto gegen einen Bordstein gesetzt hatte. Im Anschluss sollen mehrere Personen das Fahrzeug verlassen haben und seien geflüchtet.

Der Jugendliche gab gegenüber der Polizei zu, selbst am Steuer gesessen zu haben. Er wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, so die Beamten.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: