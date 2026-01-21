Kind von Tür erschlagen: Jetzt äußert sich die Kita

Berlin - Nach dem tödlichen Unfall in einer Berliner Kita ermittelt die Polizei weiter zur möglichen Ursache.

Der fünfjährige Junge wurde von einer Tür getroffen und erschlagen. © Britta Pedersen/dpa

Es laufe ein Todesermittlungsverfahren, um herauszufinden, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Ein fünfjähriger Junge war am Montag in der Kita von einer Tür erschlagen worden und gestorben. Nun soll geklärt werden, ob die Tür aufgrund eines Handhabungsfehlers oder eines technischen Defekts stürzte.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.15 Uhr in der Straße Adlergestell in Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick. Am Nachmittag hatte die Kita geschlossen. Die Kinder waren nach dem Unfall abgeholt worden.

Die Kita hat auf ihrer Website ein Statement veröffentlicht. "Wir sind fassungslos, tieftraurig und tragen selbstverständlich zur lückenlosen Aufklärung dieses Unfalls bei", heißt es darin. "In Gedanken sind wir bei der Familie und allen Angehörigen des Kindes und drücken unser tief empfundenes Mitgefühl aus."