Polizei jagt Tatverdächtigen nach versuchtem Totschlag: 23-Jähriger rastet bei Festnahme völlig aus
Nürnberg - Am Donnerstag wurde ein 23-jähriger Mann, der im Zusammenhang mit dem versuchten Totschlag am Nelson-Mandela-Platz vom 22. März als Tatverdächtiger gilt, von der Polizei festgenommen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, wodurch mehrere Beamte verletzt wurden.
Ende März kam es am Nelson-Mandela-Platz zu einem versuchten Tötungsdelikt gegenüber einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen, wie die Polizei berichtet.
Im Zuge der anschließenden Ermittlungen der Nürnberger Mordkommission verdichteten sich die Hinweise, die den Tatverdacht unter anderem auf einen 23-jährigen syrischen Staatsangehörigen lenkten.
Als eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den 23-Jährigen am Donnerstag (16. April) im Stadtgebiet wiedererkannte, wollten die Beamten ihn kontrollieren. Doch die Situation eskalierte sofort: Kaum war dem Mann der Haftbefehl eröffnet worden, ging er auf die Polizisten los, schlug, biss und trat nach ihnen - und konnte zunächst zu Fuß fliehen.
Eine groß angelegte Fahndung in der Nürnberger Südstadt lief umgehend an. Mit zahlreichen Streifen suchte die Polizei nach dem Flüchtigen - mit Erfolg: Kurz darauf wurde der 23-Jährige in der Schuckertstraße gestellt. Doch auch bei seiner Festnahme setzte er sich heftig zur Wehr.
Selbst auf dem Weg zur Polizeiinspektion ließ der Mann nicht locker: Er beleidigte die Beamten massiv und sprach sogar Todesdrohungen aus.
Mehrere Polizisten wurden bei den Angriffen leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden.
Neben dem bestehenden Haftbefehl kommen nun weitere schwere Vorwürfe auf den Mann zu - darunter Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa (Symbolfoto)