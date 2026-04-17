Polizei jagt Tatverdächtigen nach versuchtem Totschlag: 23-Jähriger rastet bei Festnahme völlig aus

Nürnberg - Am Donnerstag wurde ein 23-jähriger Mann, der im Zusammenhang mit dem versuchten Totschlag am Nelson-Mandela-Platz vom 22. März als Tatverdächtiger gilt, von der Polizei festgenommen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, wodurch mehrere Beamte verletzt wurden.

Die Polizei konnte den Mann (23) festnehmen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Ende März kam es am Nelson-Mandela-Platz zu einem versuchten Tötungsdelikt gegenüber einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen, wie die Polizei berichtet.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen der Nürnberger Mordkommission verdichteten sich die Hinweise, die den Tatverdacht unter anderem auf einen 23-jährigen syrischen Staatsangehörigen lenkten.

Als eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den 23-Jährigen am Donnerstag (16. April) im Stadtgebiet wiedererkannte, wollten die Beamten ihn kontrollieren. Doch die Situation eskalierte sofort: Kaum war dem Mann der Haftbefehl eröffnet worden, ging er auf die Polizisten los, schlug, biss und trat nach ihnen - und konnte zunächst zu Fuß fliehen.

Eine groß angelegte Fahndung in der Nürnberger Südstadt lief umgehend an. Mit zahlreichen Streifen suchte die Polizei nach dem Flüchtigen - mit Erfolg: Kurz darauf wurde der 23-Jährige in der Schuckertstraße gestellt. Doch auch bei seiner Festnahme setzte er sich heftig zur Wehr.

Selbst auf dem Weg zur Polizeiinspektion ließ der Mann nicht locker: Er beleidigte die Beamten massiv und sprach sogar Todesdrohungen aus.