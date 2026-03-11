Schüsse in Notaufnahme: Polizist feuert Messer-Mann in Klinik in die Beine

Erlangen - In der Nacht auf Dienstag wurde die Polizei wegen eines verwirrten Mannes in die Rathsberger Straße in Erlangen gerufen. Am Ende musste aus der Dienstpistole geschossen werden.

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Polizeieinsatz mit Schusswaffeneinsatz im Erlangener Malteser Waldkrankenhaus St. Marien. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Es war gegen 0.45 Uhr, als ein Arzt des Malteser Waldkrankenhauses St. Marien die Beamten informierte.

Ein 35-Jähriger sei zuvor in die Notaufnahme der Klinik gekommen. Der verwirrt wirkende Mann teilte mit, dass er vergiftet worden sei.

"Während des darauffolgenden Polizeieinsatzes kam es in einem Behandlungszimmer der Notaufnahme zum polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen den 35-jährigen Deutschen", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Der Mann sei nach derzeitigen Erkenntnissen immer aggressiver geworden und hätte dann unvermittelt ein mitgeführtes Pfefferspray gegen eine Polizistin eingesetzt.

"Als der Tatverdächtige die Beamtin unmittelbar anschließend mit einem Messer angriff, gab ein 25-jähriger Polizeibeamter einen Schuss auf den Mann ab."