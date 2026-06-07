Polizist soll bei Fan-Krawallen im Olympiastadion dabei gewesen sein: LKA ermittelt!

Berlin - Ein Berliner Polizist soll an den Hooligan-Attacken im Berliner Olympiastadion gegen Polizeibeamte beteiligt gewesen sein.

Beim Fußballspiel Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga soll ein Polizist an Krawallen beteiligt gewesen sein. © Andreas Gora/dpa

Das Berliner Landeskriminalamt habe nach einer Mitteilung der Polizei Ermittlungen gegen einen Beamten wegen möglicher Beteiligung an einer "gewalttätigen Auseinandersetzung" im Westend aufgenommen.

Auf Anfrage bestätigte ein Polizeisprecher nun, dass ein Zusammenhang mit Fan-Randalen am 17. Januar beim Fußballspiel Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 besteht.

Im Zuge ihrer Ermittlungen zu den Ausschreitungen hatte die Polizei am vergangenen Mittwoch eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildaufnahmen von 18 mutmaßlich Beteiligten gestartet. Inzwischen seien zehn Personen namentlich bekannt, darunter auch der fragliche Polizeibeamte, sagte der Sprecher.

Der Beamte soll zum Zeitpunkt der Krawalle nicht im Dienst gewesen sein. Gegen ihn werden auch dienstrechtliche Maßnahmen geprüft.