Rätselhafter Geruch löst ABC-Einsatz in Haldensleben aus

Haldensleben - Ein übler Geruch löste am Montagnachmittag einen ABC-Einsatz in Haldensleben ( Landkreis Börde ) aus. Der Ursprung gibt Fragen auf.

Die Quelle des Geruchs befand sich am Auto einer Anwohnerin. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Haldensleben

Eine 47-jährige Anwohnerin in der "Großen Straße" stellte in der Nacht auf Montag einen starken, übelriechenden Geruch fest, der von der Straße kam.

Ohne einen weiteren Gedanken schloss sie ihr Fenster und ignorierte den Gestank, so das Polizeirevier Börde.

Erst am folgenden Nachmittag stellte sich heraus, dass der Mief vom Auto der Frau kam.

Beim anschließenden Einsatz der Feuerwehr und des ABC-Dienstes wurde nachgewiesen, dass am Wagen der Bewohnerin Buttersäure haftete.