Rentnerin verursacht eine Reihe von Unfällen: War Alkohol im Spiel?

Moringen - Im Landkreis Northeim ( Niedersachsen ) hat eine 73-Jährige am Freitagvormittag für reichlich Aufsehen gesorgt, als sie bei ihrer Fahrt mehrere Autos und Leitpfosten demolierte.

Die Rentnerin soll ihre Fahrt laut der Polizeiinspektion Northeim in Moringen gestartet haben.

Hier fuhr sie zunächst den Buchenweg in Richtung B241 und touchierte auf ihrem Weg ein geparktes Auto.

Beim Abbiegen auf die Bundesstraße gefährdete sie zudem einen anderen Verkehrsteilnehmer. Dennoch setzte sie ihre gefährliche Fahrt fort und überfuhr in weiterer Folge zahlreiche Leitpfosten.

Auf Höhe der Hollenstedter Straße krachte sie dann gegen eine Ampel. Ihr Ausflug endete erst, als sie beim Rückwärtsfahren mit einem weiteren Auto kollidierte.

Bei der anschließenden Polizeikontrolle konnte bei der Frau ein Alkoholgeruch festgestellt werden. Die Beamten stellten den Führerschein der Rentnerin sicher und ordneten eine Blutprobenentnahme an.