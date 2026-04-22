Schamlos-Opa in Straßenbahn: Polizei sucht betagten Exhibitionisten

Nürnberg - Die Polizei sucht im Raum Nürnberg nach einem Exhibitionisten, der am helllichten Tag im Osten der Stadt während einer Straßenbahnfahrt aufgefallen war.

Im Verlauf eines Gesprächs zeigte sich der Unbekannte seinem Opfer gegenüber in unsittlicher Weise, wie die Polizei über den Straßenbahn-Vorfall mitteilt. (Symbolfoto) © 123RF/rostovdriver

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Straßenbahnlinie 11 in Fahrtrichtung Tiergarten.

Der Senior habe während der Fahrt eine Frau in ein Gespräch verwickelt und sich zu ihr gesetzt.

Während der Unterhaltung habe er sich "in unsittlicher Weise" der Frau gegenüber gezeigt, wie die Beamten mitteilen.

"Die Frau stieg an der Haltestelle Lechnerstraße aus, während der Unbekannte mit der Straßenbahn weiterfuhr", gab das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch bekannt.

Es handele sich um einen rund 70 Jahre alten Mann mit Halbglatze, der eine dunkle Jacke getragen hatte.

Inzwischen würde das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Untersuchungen leiten, heißt es weiter.