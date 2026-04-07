Schüsse auf Café in Gießen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Auf ein Café in der Schanzenstraße in Gießen wurden am späten Abend des Ostermontags Schüsse abgefeuert: Die Polizei fahndet nach zwei Männern und sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Gießen - Mehrere Schüsse fielen am Ostermontag im mittelhessischen Gießen: Die Polizei fahndet nach zwei Männern und sucht dringend Zeugen!

Am späten Abend des Ostermontags fielen in Gießen Schüsse: Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen! (Symbolbild)
Am späten Abend des Ostermontags fielen in Gießen Schüsse: Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen! (Symbolbild)  © Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in der "Schanzenstraße", wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach wurden die Schüsse auf das "Bistro Çeșme" abgefeuert. "Projektile beschädigten eine Scheibe des Cafés sowie ein geparktes Auto", ergänzte ein Sprecher.

Zeugen sahen danach zwei Männer, die vom Tatort in Richtung der Straße "Westanlage" davonrannten.

Bereits zum siebten Mal: Angriff auf AfD-Wahlkreisbüro
Polizeimeldungen Bereits zum siebten Mal: Angriff auf AfD-Wahlkreisbüro

"Zur Tatzeit hielten sich mehrere Personen in der Nähe des Cafés auf, diese blieben körperlich unverletzt", hieß es weiter.

Schüsse in Gießen: Wer hat die fliehenden Verdächtigen gesehen?

Die Gießener Polizei fragt ausdrücklich: Wem sind die beiden fliehenden Verdächtigen aufgefallen? (Symbolbild)
Die Gießener Polizei fragt ausdrücklich: Wem sind die beiden fliehenden Verdächtigen aufgefallen? (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Verdächtigen ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Männern dauert an.

Zu den Hintergründen der Schüsse in Gießen gibt es noch keine Erkenntnisse.

Zudem fragt die zuständige Kriminalpolizei, wer den Vorfall beobachtet hat oder wem die Flüchtigen "im Bereich der 'Schanzenstraße', 'Westanlage' oder dem näheren Umfeld" aufgefallen sind.

Plötzlicher Angriff: Entlaufene Kuh stürmt auf Rollerfahrer zu
Polizeimeldungen Plötzlicher Angriff: Entlaufene Kuh stürmt auf Rollerfahrer zu

Die Gießener Kripo nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 064170066555 entgegen.

Titelfoto: Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: