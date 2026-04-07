Schüsse auf Café in Gießen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Gießen - Mehrere Schüsse fielen am Ostermontag im mittelhessischen Gießen: Die Polizei fahndet nach zwei Männern und sucht dringend Zeugen !

Am späten Abend des Ostermontags fielen in Gießen Schüsse: Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in der "Schanzenstraße", wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach wurden die Schüsse auf das "Bistro Çeșme" abgefeuert. "Projektile beschädigten eine Scheibe des Cafés sowie ein geparktes Auto", ergänzte ein Sprecher.

Zeugen sahen danach zwei Männer, die vom Tatort in Richtung der Straße "Westanlage" davonrannten.

"Zur Tatzeit hielten sich mehrere Personen in der Nähe des Cafés auf, diese blieben körperlich unverletzt", hieß es weiter.