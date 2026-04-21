Schüsse aus fahrendem Auto? Polizei sucht silberfarbenen Audi

Bad Homburg/Schmitten - Fielen auf der L3025 im Taunus Schüsse? Die Polizei ist in jedem Fall alarmiert, die Beamten fahnden nach einem silberfarbenen Audi mit Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis.

Die Polizei suchte die fragliche Strecke der L3025 im Taunus ab, konnte aber bislang keine Spuren einer Schussabgabe finden. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild) © Montage: 123RF/henkeova, Sebastian Gollnow/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der Vorfall ereignete sich am späten Montagnachmittag nahe der Gemeinde Schmitten nordwestlich von Bad Homburg, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach alarmierte ein Autofahrer gegen 17.14 Uhr über sein Mobiltelefon die Beamten

Bei der Fahrt auf der Landstraße von Niederreifenberg in Richtung Schmitten sei ihm ein Audi aufgefallen. Daraus habe "ein Mann eine augenscheinliche Schusswaffe" gehalten und "zweimal während der Fahrt daraus geschossen", gab ein Polizeisprecher die Aussagen des Zeugen wieder.

Sofort wurden mehrere Streifenwagen entsandt, um den silberfarbenen Wagen mit MTK-Kennzeichen aufzuspüren, doch das Auto blieb verschwunden.

"Auch mögliche Spuren an den genannten Örtlichkeiten konnten nicht gefunden werden", hieß es weiter.