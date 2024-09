12.09.2024 08:27 SEK-Einsatz in Mittelhessen: Männer in Garage vermutlich mit Benzin übergossen

In der Nacht zum heutigen Donnerstag hat es in Romrod einen längeren SEK-Einsatz gegeben. Zwei Männer sollen in einer Garage mit Benzin übergossen worden sein.

Von Marc Thomé

Vogelsbergkreis - In der Kleinstadt Romrod im mittelhessischen Vogelsbergkreis hat es in der Nacht zum heutigen Donnerstag einen länger andauernden SEK-Einsatz gegeben. Die genauen Umstände sind noch unklar. Gegen 5 Uhr am Morgen hatte das SEK die Bedrohungslage aufgelöst und die drei Männer aus der Garage geholt. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa So sollen zwei Männer in einer Garage mutmaßlich mit Kraftstoff übergossen worden sein. Die Polizei nahm einen weiteren Mann fest. Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Donnerstagmorgen die Geschehnisse. Demnach hatte ein Zeuge am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr die Polizei wegen einer möglichen Bedrohungslage zu einem Anwesen in die Alsfelder Straße gerufen. Wie der Sprecher weiter berichtet, seien mehrere Personen in einer Garage auf dem Anwesen ausgemacht worden. Da es klar erkennbar nach Benzin roch, konnten die Einsatzkräfte eine Gefährdung von Personen nicht ausschließen. Deshalb wurde auch ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Im Laufe der Nacht wurde zwar mehrfach mit den Personen in der Garage Kontakt aufgenommen, es gelang laut dem Polizeisprecher aber nicht, sie zum Verlassen der Garage zu bewegen. Zwei Männer von Kraftstoff durchnässt, ein weiterer festgenommen So habe um kurz nach 5 Uhr morgens das SEK die Garage betreten. Dort fanden die Einsatzkräfte drei Männer vor, von denen zwei vermutlich von Kraftstoff durchnässt waren. Sie wurden zur weiteren Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben. Den dritten Mann, einen 34 Jahre alten Anwohner, konnte die Polizei widerstandslos und unverletzt festnehmen und zur Dienststelle bringen. Die Hintergründe und die Umstände der Situation sind zurzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

