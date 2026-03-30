Senior (83) wird bestohlen und Treppe hinabgestoßen
Bensheim - Ein 83-Jähriger wurde bestohlen und von dem Täter auch noch eine Treppe hinuntergestoßen, der Senior erlitt eine Platzwunde und eine Prellung am Kopf! Die Polizei fahndet nach einem Mann mit Dreitagebart.
Das Verbrechen ereignete sich bereits am Freitagnachmittag in Bensheim im Landkreis Bergstraße, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mitteilte.
Demnach war der 83-Jährige mit einem Rollator gegen 14.30 Uhr in der Promenadestraße unterwegs. Ein Krimineller trat an den Senior heran, stahl dessen Geldbeutel aus dem Rollator und "stieß den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinunter", wie ein Sprecher erklärte.
Das verletzte Opfer blieb am Fuß der Treppe liegen, der Täter floh unterdessen in unbekannte Richtung. Passanten kamen dem Senior zu Hilfe.
Die Polizei in Bensheim fahndet nach dem rücksichtslosen Kriminellen.
Fahndung der Polizei in Bensheim nach unbekanntem Dieb
Zu dem Dieb liegt diese Beschreibung vor:
circa 30 bis 40 Jahre alt
etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß
Dreitagebart
helle Jacke
dunkle Hose
schwarze Basecap.
"Nach Angaben des Geschädigten hatte der Kriminelle ein südeuropäisches Erscheinungsbild", hieß es weiter.
Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0625184680 bei der Polizei in Bensheim melden.
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