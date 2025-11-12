Sexueller Übergriff in Sangerhausen: Polizei fasst Täter noch vor Ort
Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist eine 28-Jährige am Dienstagnachmittag beinahe das Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der Täter konnte gefasst werden.
Nach Angaben der Polizei Halle war die Frau gegen 14.45 Uhr in der Nähe des Bahnhofs in Sangerhausen unterwegs.
Plötzlich kam ein 43-Jähriger auf sie zu, der sie übergriffig angefasst habe.
Die 28-Jährige wehrte sich gegen die sexuelle Nötigung und schaffte es, vor dem Mann zu flüchten, erklärte die Polizei.
Nach dem Vorfall alarmierte sie die Polizei, welche den übergriffigen Täter noch vor Ort stellen und vorläufig festnehmen konnte.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa