Sexueller Übergriff in Sangerhausen: Polizei fasst Täter noch vor Ort

Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist eine 28-Jährige am Dienstagnachmittag beinahe das Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der Täter konnte gefasst werden.

Polizeibeamte konnten den Mann noch am Tatort stellen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Nach Angaben der Polizei Halle war die Frau gegen 14.45 Uhr in der Nähe des Bahnhofs in Sangerhausen unterwegs.

Plötzlich kam ein 43-Jähriger auf sie zu, der sie übergriffig angefasst habe.

Die 28-Jährige wehrte sich gegen die sexuelle Nötigung und schaffte es, vor dem Mann zu flüchten, erklärte die Polizei.