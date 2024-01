Spritztour mit gestohlenem Lkw: Dieb fährt quer durch den Landkreis Stendal und richtet Schäden an

Die Polizei im Landkreis Stendal hatten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags viel zu tun. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die erste Tat beging der 35-Jährige in Tangermünde. Dort ist er in den frühen Morgenstunden in das Gebäude einer Firma in der Industriestraße eingebrochen.

Hier fand er den Zündschlüssel eines Lastwagens, den er damit gestohlen hatte. Um den abgesperrten Tatort zu verlassen, durchbrach er mit dem Laster das abgesperrte Tor des Firmengeländes.

Anschließend muss der Täter in das rund 30 Kilometer entfernte Bismark gefahren sein.

Dort habe er den Lastwagen betankt, ohne zu bezahlen, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Seine Spur führte danach wieder zurück nach Tangermünde, wo er mindestens neun parkende Autos beschädigte.

Eine groß angelegte Fahndung konnte den gestohlenen Lastwagen anschließend ausfindig machen. Auf dem Parkplatz einer Sporthalle in Tangermünde wurde dieser verlassen aufgefunden.