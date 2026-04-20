Streit eskaliert völlig: Mann greift Mieter mit Schraubenzieher an
Wuppertal – Brutale Szenen in Wuppertal: Vor einer Werkstatthalle ist es am Freitagmorgen zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann schwer verletzt wurde.
Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll ein 69-Jähriger unvermittelt auf einen 61-Jährigen mit einem Schraubenzieher losgegangen sein.
Doch damit nicht genug: Anschließend habe er ihn mit einem Gegenstand geschlagen und ihn sogar gewürgt.
Hintergrund der Tat könnte ein Streit um eine Werkstatthalle sein. Die beiden Männer hatten laut Ermittlern ein Mietverhältnis.
Der 61-Jährige soll dieses wegen ausstehender Zahlungen gekündigt haben. Ob genau das der Auslöser für die Eskalation war, ist aber noch unklar.
Zeugen beobachteten den Angriff und riefen sofort den Notruf. Die Polizei konnte den 69-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Der schwer verletzte 61-Jährige kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut aktuellen Erkenntnissen nicht.
Nach seiner Festnahme wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Eine Mordkommission ermittelt weiter.
Titelfoto: Christoph Petersen