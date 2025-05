Taucher entdecken offenbar Leiche im Cossi: Ist es der vermisste 53-Jährige?

Im Cospudener See bei Leipzig suchen Taucher derzeit nach einem mutmaßlichen Leichnam. © Silvio Bürger

Der Einsatz läuft seit 9.30 Uhr, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag bestätigte. Demnach sollen private Taucher am Sonntag einen leblosen Körper in dem Gewässer entdeckt und daraufhin die Behörde alarmiert haben.

Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll sich der mutmaßliche Leichnam demnach in etwa 28 Metern Tiefe befinden.

In drei Tauchgängen will die Polizei am Montag offenbar nach dem möglichen Toten suchen. Aufgrund der großen Tiefe können die Taucher lediglich einige Minuten unter Wasser bleiben, bevor sie wieder an die Oberfläche zurückkehren müssen.

Bisher sei die Suche jedoch erfolglos geblieben. "Wir konnten bislang noch nichts bergen", sagte Polizeisprecherin Freitag.