Teenager-Mord, Straßenschlacht, Flixbus-Unfall: Diese Fälle hielten Polizei Leipzig 2024 in Atem

Im Februar folgte die traurige Gewissheit, die Frau wurde tot am Kulkwitzer See aufgefunden - den polizeilichen Ermittlungen zufolge starb sie einen gewaltsamen Tod.

Eine Jugendliche (16) und ihr gleichaltriger Freund brachten die Eltern des Mädchens um und müssen nun dafür ins Gefängnis. © Bildmontage: Alexander Bischoff, Jan Woitas/dpa

Eine unfassbare Tat ereignete sich Mitte Februar in Paunsdorf. Nach einem Feuer in einem Plattenbau in der Waldzieststraße wurden die Leichen eines Paares in der betroffenen Wohnung entdeckt.

Doch Claudia E. (†41) und ihr Lebensgefährte Daniel von P. (†43) sind nicht etwa bei dem Feuer ums Leben gekommen, sondern sie wurden Opfer einer regelrechten Gewaltorgie.

Die Täter: die damals 16-jährige Tochter der verstorbenen Frau und ihr gleichaltriger Freund. Die beiden sollen auf das Paar eingeschlagen und eingestochen haben, bevor sie die Wohnung in Brand setzten.

Auch den 20 Jahre alten Bruder der Teenagerin griffen die beiden an, er konnte sich jedoch schwer verletzt aus der Wohnung retten. Die zwei Jugendlichen wurden zwei Tage später festgenommen.

Ende November schließlich wurden sie in einem geheimen Prozess vom Landgericht Leipzig wegen Doppelmordes zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Mädchen muss für sechseinhalb Jahre hinter Gitter, ihr Freund zehn Jahre.