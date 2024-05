Mordfall Liliya: "Die Angehörigen hoffen und beten, dass wir den Fall aufklären"

Leipzig - Vor knapp vier Monaten wurde die bis dato bereits fünf Wochen vermisste Liliya Gerr (†48) getötet am Kulkwitzer See bei Leipzig gefunden. Noch immer ist unklar, wieso die zurückgezogen lebende Frau sterben musste. Zumindest einen Tatverdächtigen gibt es schon .

Wurde seit dem 30. Dezember 2023 vermisst und am 6. Februar 2024 tot aufgefunden: Liliya Gerr (†48). © Polizei Sachsen

Auch die MDR-Sendung "Kripo live" unterstützte die Leipziger Polizei am Sonntagabend mit einem Zeugenaufruf und präsentierte noch einmal alle bisher vorliegenden Fakten.

Auch Polizeihauptkommissarin Katharina Geyer kam zu Wort, die persönlichen Kontakt zu den Angehörigen hatte. "Denen fällt die ganze Situation unglaublich schwer. Sie hoffen und beten, dass wir diesen Fall aufklären können."

Obwohl die Ermittler laut Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Killer kennen, ist dieser noch auf freiem Fuß - weil die Beweise gegen ihn fehlen. Deshalb sei es wichtig, dass sich Personen melden, die beispielsweise wissen, wohin die gebürtige Kasachin am 30. Dezember 2023, dem Tag ihres Verschwindens, von ihrer Plattenbau-Wohnung in der Mannheimer Straße in Grünau ging oder mit wem sie möglicherweise verabredet war.

Vielleicht hat auch jemand verdächtige Beobachtungen am Leichenfundort, einem Schotter-Parkplatz an der Südspitze des "Kulki", oder in der Gartenanlage "Sachsenland" in Großzschocher gemacht. Hier könnte der mögliche Tatort liegen.

Hinweise erhofft sich die Polizei außerdem zu einem VW Sharan, der zum Abtransport der Leiche gedient haben könnte.