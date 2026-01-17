Tödliche Gewalttat: Mann (†30) stirbt im Krankenhaus

Einbeck - In der Nacht auf Freitag soll es in Einbeck ( Niedersachsen ) zu einem Tötungsdelikt gekommen sein, bei dem ein 30-Jähriger ums Leben gekommen ist. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich die Gewalttat gegen 23.40 Uhr in der Altendorfer Straße.

Hierbei wurde der aus Northeim stammende Mann so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.