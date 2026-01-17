Tödliche Gewalttat: Mann (†30) stirbt im Krankenhaus
Einbeck - In der Nacht auf Freitag soll es in Einbeck (Niedersachsen) zu einem Tötungsdelikt gekommen sein, bei dem ein 30-Jähriger ums Leben gekommen ist. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich die Gewalttat gegen 23.40 Uhr in der Altendorfer Straße.
Hierbei wurde der aus Northeim stammende Mann so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.
Weitere Informationen zum Tathergang liegen aufgrund der aktuellen Ermittlungen bislang nicht vor, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Titelfoto: 123RF/majestix77