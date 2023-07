31.07.2023 11:56 Überfall in Heppenheim: Junge Frau mit Schlägen und Tritten krankenhausreif geprügelt

Überfall in Heppenheim: Am Samstagabend wurde eine Frau in einer Unterführung bei der Ludwigstraße von vier Männern mit Schlägen und Tritten angegriffen.

Von Florian Gürtler

Heppenheim - Die Täter verlangten Bargeld und gingen mit brachialer Gewalt vor: Eine junge Fußgängerin wurde im südhessischen Heppenheim zum Opfer eines Überfalls - die Polizei fahndet nach vier Männern! Brutaler Überfall im südhessischen Heppenheim: Das Opfer, eine 20-jährige Frau, musste hinterher in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa Die Gewalttat ereignete sich bereits am Abend des zurückliegenden Samstags, wie das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Montag mitteilte. Demnach war eine 20-Jährige gegen 20.30 Uhr zu Fuß in der Ludwigstraße unterwegs. Nahe der Friedrichstraße begab sie sich in eine Fußgängerunterführung, welche von der Ludwigstraße aus zu den Parkplätzen des Heppenheimer "Parkhofs" führt. In dieser Unterführung traf die Frau auf vier junge Männer. Die Unbekannten sprachen die 20-Jährige an und verlangten von ihr Bargeld. Gleichzeitig gingen sie zum Angriff gegen die Fußgängerin über. Polizeimeldungen Mädchen stürzt aus Fenster in die Tiefe: Mutter soll Tochter fallen gelassen haben! Die Täter attackierten die Frau "mit Schlägen und Tritten und brachten sie zu Boden", wie ein Sprecher erklärte. Im Anschluss durchsuchten sie ihr Opfer, mussten aber feststellen, dass die Fußgängerin kein Bargeld bei sich hatte. Daraufhin ließen die Männer von der 20-Jährigen ab und flohen zu Fuß in Richtung Bahnhof. Attacke gegen Fußgängerin in Heppenheim: Polizei fahndet nach vier jungen Männern Nach einem Überfall in Heppenheim fahndet die Polizei nach vier jungen Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Schlägern ein, jedoch bislang ohne Erfolg. Unterdessen wurde die 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und dort ärztlich versorgt, da sie infolge der Attacke über Schmerzen klagte. Die Suche nach den Kriminellen dauert an. Zu allen vier Männern liegt eine gleichlautende Beschreibung vor:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß

schwarze Haare

dunkler Hautteint Polizeimeldungen Pfleger (51) nackt bei Patientin erwischt: Dann kommt die schreckliche Wahrheit ans Licht Die Kriminalpolizei in Heppenheim leitet die Ermittlungen zu dem Überfall. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die Hinweis zu den Tätern geben können. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 062527060 erreichbar.

Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa