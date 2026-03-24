US-Soldat als Täter ermittelt: Mann nach sexuellem Übergriff in U-Haft
Vilseck - Im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein US-Soldat wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs auf eine Frau festgenommen worden. Die deutschen Beamten wurden im Rahmen der Ermittlungen von der US-Militärpolizei unterstützt.
Demnach konnte nach dem Vorfall am Mittwochabend (18. März) ein 22-jähriger US-Amerikaner als Verdächtiger ermittelt werden.
Er soll eine 35-jährige Mexikanerin auf dem Radweg zwischen Vilseck und Sorghof in sexueller Weise berührt haben.
"Als diese sich wehrte, zog er die 35-Jährige an den Haaren zu Boden und schlug ihr ins Gesicht", gab das Polizeipräsidium Oberpfalz bekannt.
"Durch die vehemente Gegenwehr der Frau ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Vilseck."
Die Frau wurde leicht verletzt. Das sind die Ergebnisse der Untersuchungen von Kripo Amberg und dem Criminal Investigation Command ("CID").
Gibt es weitere Opfer – und wer kennt diese Masche?
Wie sich zeigte, war der Verdächtige bereits für einen ähnlich gelagerten Fall in der Vergangenheit bekannt. Nach amerikanischem Recht wurde Untersuchungshaft angeordnet, der Soldat wurde bereits inhaftiert.
Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Geschädigten. Diese können sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 bei der Kripo melden. Der Verdächtige hat offenbar eine spezielle Masche.
In den beiden Fällen behauptete er, dass die Frauen eine klebrige Masse – etwa Kleber oder Farbe – am Gesäß oder anderen Körperteilen hätten, die er dann "weggewischt" habe.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa