Vater und Kind können sich retten: Messer-Mann verschanzt sich in Wohnung, SEK greift ein

Wiesenttal - Bei einer Feier in einer Privatwohnung ist am frühen Sonntagmorgen die Situation so eskaliert, dass das Spezialeinsatzkommando (SEK) in Wiesenttal im oberfränkischen Landkreis Forchheim anrücken musste.

Im Rahmen von Feierlichkeiten ist es nachts im Landkreis Forchheim zu der Bedrohungslage gekommen. Dann rückte das SEK an. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Demnach soll ein Gast einen Vater und seinen minderjährigen Sohn mit einem Messer bedroht haben.

Den beiden gelang die Flucht, der Beschuldigte habe sich daraufhin in deren Wohnung in der Bayreuther Straße in Muggendorf verschanzt. Gegen 5 Uhr ging der Notruf bei den Beamten ein.

Kurz darauf traf auch das SEK ein. Der Mann ließ sich von den Spezialkräften widerstandslos festnehmen.

"Man muss dazu sagen, es wurde niemand verletzt. Die Geschädigten können auch im Anschluss wieder in die Wohnung zurück", so Katharina Werner, stellvertretende Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Ebermannstadt.