Verletzter nach Handgemenge: Polizeihubschrauber im Einsatz

Waiblingen - Bei einer Auseinandersetzung in Waiblingen ist mindestens eine Person verletzt worden. Die Polizei war sogar mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Die Polizei war am Freitagabend mit Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber im Einsatz. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Wie die Beamten mitteilten, ist es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr an der Bahnhofstraße zwischen mehreren Menschen zu einem Handgemenge gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist dabei ein 49-Jähriger von mehreren anderen Personen verletzt worden.

Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, verweigerte jedoch die Behandlung, hieß es.

Zur Fahndung der geflüchteten Personen kam neben mehreren Streifenbesatzungen ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.