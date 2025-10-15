Vier Autos Schrott: Betrunkene Škoda-Fahrerin sorgt für Wirbel in Overath

Overath - In der Nacht zu Mittwoch krachte es auf der Breslauer Straße in Overath : Eine 43-Jährige rammte mit ihrem Škoda gleich drei geparkte Autos und das offenbar unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der 43-Jährigen. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Laut Polizei kam die Frau um kurz nach Mitternacht mit ihrem Auto plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen VW, der dort am Straßenrand stand.

Die Wucht des Aufpralls sei so heftig gewesen, dass der Wagen auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde und ein großer Blechschaden entstand.

Als die Beamten schließlich eintrafen, sei ihnen direkt der starke Alkoholgeruch der Fahrerin aufgefallen. Außerdem soll sie gelallt haben und unsicher auf den Beinen gewesen sein.

Einen Test lehnte sie ab, auch eine Blutprobe wollte sie nicht freiwillig abgeben. Doch die wurde natürlich trotzdem angeordnet.