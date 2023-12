Vier Männer setzen sich zu Minderjähriger in U-Bahn - dann wird's widerlich!

Die junge Frau (17) war in Düsseldorf in die U-Bahn-Linie 72 gestiegen, als sich wenig später vier Männer in ihre Nähe setzten. (Symbolbild) © Tim Würz/dpa

Die widerliche Tat hatte sich nach Angaben der Polizei im Kreis Mettmann am Vorabend in der U-Bahn-Linie 72 abgespielt.

Demnach war die 17-Jährige gegen 19.35 Uhr an Haltestelle Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf in die Bahn eingestiegen und fuhr Richtung "Ratingen Mitte". An der Haltestelle "Rather Broich" stiegen dann vier Männer in den Zug und setzten sich in unmittelbare Nähe der jungen Frau.

Dann wurde es eklig, denn einer der Männer beobachtete die Minderjährige, sprach sie an und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise.

An der Endhaltestelle "Ratingen Mitte" angekommen, stiegen sowohl die Jugendliche als auch die vier Männer aus, die sich schließlich Richtung der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Stadionring/Dürerring entfernten.