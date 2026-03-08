Von Tempo 70 auf 30: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle im Erzgebirge
Zwönitz - "Fuß vom Gas!" hieß es am Sonntag zwischen Zwönitz und Stollberg im Erzgebirge auf der S258!
Von 10 bis 14 Uhr führte die Verkehrspolizei Chemnitz dort an der Auf- und Abfahrt nach Niederzwönitz eine Verkehrskontrolle durch. Dafür wurde das erlaubte Tempolimit von 70 auf 30 gedrosselt.
Zahlreiche Motorrad- sowie Autofahrer wurden dabei auch auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung kontrolliert.
Ersten Informationen von TAG24 zufolge waren einige Verkehrsteilnehmer bis zu 20 km/h zu schnell.
In der Vergangenheit kam es zwischen Zwönitz und dem Abzweig nach Brünlos immer wieder zum Teil schweren Verkehrsunfällen.
Wie viele Verstöße am Sonntag insgesamt durch die Verkehrspolizei Chemnitz festgestellt wurden, teilt die Polizei im Laufe des Montags bekannt.
Titelfoto: André März