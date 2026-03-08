Von Tempo 70 auf 30: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle im Erzgebirge

Zwönitz - "Fuß vom Gas!" hieß es am Sonntag zwischen Zwönitz und Stollberg im Erzgebirge auf der S258!

Die Verkehrspolizei Chemnitz zog neben Motorradfahrern auch Autofahrer raus. © André März

Von 10 bis 14 Uhr führte die Verkehrspolizei Chemnitz dort an der Auf- und Abfahrt nach Niederzwönitz eine Verkehrskontrolle durch. Dafür wurde das erlaubte Tempolimit von 70 auf 30 gedrosselt.

Zahlreiche Motorrad- sowie Autofahrer wurden dabei auch auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung kontrolliert.

Ersten Informationen von TAG24 zufolge waren einige Verkehrsteilnehmer bis zu 20 km/h zu schnell.

In der Vergangenheit kam es zwischen Zwönitz und dem Abzweig nach Brünlos immer wieder zum Teil schweren Verkehrsunfällen.