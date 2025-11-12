Was für eine Sch***e! Urlauber beschmiert komplette Ferienwohnung mit seinen Fäkalien

Altusried - Im schwäbischen Landkreis Oberallgäu hat ein unbekannter Urlauber "saubere" Arbeit geleistet – im negativen Sinn. Er verteilte seine Ausscheidungen in der kompletten Ferienwohnung.

Da war die Stimmung im ... Eimer: Eine Putzkraft entdeckte die Fäkal-Schmierereien in der Ferienwohnung. (Symbolbild) © 123RF/fireana

Dabei ließ er offenbar nur wenig Stellen aus, die er nicht mit seiner fragwürdigen Dekoration bedachte.

Eine Woche lang hatte sich der Täter in der Unterkunft eingenistet.

"In dieser Zeit beschmierte er die komplette Ferienwohnung, darunter das Bett, die Wand, die Möbel und Lichtschalter mit Fäkalien", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch mit.

"Unter anderem der Teppich, Handtücher und Matratzen waren mit Urin durchtränkt. Ein Seifenspender war heruntergerissen", hieß es weiter.

Eine Reinigungskraft entdeckte den Schlamassel und erstattete Anzeige. Wie sich herausstellte, checkte der Unbekannte mit falschen Daten ein.