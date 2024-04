02.04.2024 18:13 Teenager raubt Geschäft in Wittenberg aus - auf der Flucht schlägt er ein Kind!

Am Ostersonntag hat ein Teenager in einem Einkaufsmarkt in Wittenberg einen räuberischen Diebstahl begangen.

Von Eric Mittmann

Wittenberg - Räuberischer Diebstahl in der Lutherstadt Wittenberg! Ausgerechnet am Ostersonntag hat sich ein mutmaßlicher Teenager über die Kasse eines Einkaufsmarktes in der Juristenstraße hergemacht! Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise zu dem Täter und seinen mutmaßlichen Komplizen. (Symbolbild) © foottoo/123rf Gegen 14.08 Uhr hatte sich der Täter mit einer Getränkedose an die Kasse gestellt und diese aufs Band gelegt. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, habe er plötzlich in diese gegriffen und Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Als der Langfinger fliehen wollte, konnte er zunächst noch durch zwei Zeugen daran gehindert werden. Schließlich konnte er sich jedoch losreißen. An der Tür zum Markt soll er dabei noch einem Kind eine Ohrfeige verpasst haben. Vermutlich um sicherzugehen, dass dieses ihn nicht auch noch aufhält. Polizeimeldungen Betonplatte auf Gleise platziert: Zug muss Schnellbremsung einleiten Zusammen mit zwei weiteren Unbekannten, die laut Zeugen vor dem Laden Schmiere gestanden haben sollen, flüchtete der mutmaßliche Jugendliche anschließend in Richtung des Wittenberger Marktes. Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei das Trio bisher nicht ausfindig machen. Die Ermittler bitten nun weitere Zeugen um Hinweise und haben zudem eine Beschreibung des Diebes herausgegeben: Circa 17 Jahre alt



Etwa 1,84 bis 1,86 Meter groß



Von schlanker Gestalt



Südeuropäischer Phänotyp



Kurze, schwarze Haare



Komplett schwarz gekleidet

Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wittenberg unter Tel. 03491/4690 zu melden. Ebenso werden das Kind, das geschlagen wurde, mit den Eltern sowie die beiden Zeugen, die den Täter festgehalten haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

