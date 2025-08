Zwei Klinik-Mitarbeiter niedergestochen: Polizei sorgt für großes Aufatmen

Heide - Aufatmen im hohen Norden: Am Sonntag und Montag wurden eine Frau (40) und ein Mann (45) vor einem Krankenhaus in Heide ( Schleswig-Holstein ) unabhängig voneinander angegriffen und teils schwer verletzt. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Alles in Kürze

Zwei Mitarbeiter des Westküstenklinikums in Heide wurden an verschiedenen Tagen angegriffen und verletzt. © Bodo Marks/dpa

Die erste Tat vor dem Westklinikum an der Esmarchstraße ereignete sich am Sonntag um 7.05 Uhr. Ein Unbekannter griff eine 40-jährige Mitarbeiterin der Klinik an und verletzte sie mit einem scharfen Gegenstand schwer. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte jedoch keinen Verdächtigen ausmachen - so konnte es fast genau 24 Stunden später zum nächsten Angriff kommen!

Am Montag um 7.25 Uhr war es ein männlicher Klinik-Mitarbeiter (45), der vor dem Gebäude angegriffen wurde. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und musste lediglich kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden.

Der Angreifer konnte erneut vom Tatort flüchten. Die Polizei vermutete schnell einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und nahm Ermittlungen wegen des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung auf.