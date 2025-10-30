 8.502

Zwei Verletzte nach Schüssen bei Verkehrskontrolle: Polizei nennt neue Details

Schusswaffe eingesetzt! Bei einer Polizeikontrolle im mittelhessischen Aßlar-Bechlingen ist es am Mittwochabend zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen.

Von Marc Thomé, Maximilian Hölzel

Aßlar - Nachdem am Mittwochabend im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis bei einer Verkehrskontrolle ein Polizist angefahren und der Angreifer durch Schüsse aus der Dienstwaffe des Beamten schwer verletzt wurde, haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun weitere Details zur Tat bekannt gegeben.

Bei einer Verkehrskontrolle in Aßlar wurde ein Polizist angefahren und schoss auf den 29 Jahre alten Angreifer.  © 5VISION.NEWS

Laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte eine Streife der Polizeistation Wetzlar gegen 20.30 Uhr den BMW eines 29-jährigen Fahrers einer Verkehrskontrolle unterziehen wollen.

Der BMW-Fahrer habe jedoch versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, fuhr auf einen der Beamten zu, erfasste diesen mit dem Auto und verletzte ihn.

Daraufhin habe der 53-jährige Polizeibeamte seine Dienstwaffe gezogen, auf den Fahrer geschossen und diesen schwer verletzt.

Die 25 Jahre alte Beifahrerin sei unverletzt geblieben. Sowohl der Polizist als auch der 29-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Beamte habe das Krankenhaus mittlerweile verlassen können. Der Zustand des anderen Mannes sei stabil.

Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen

Nachdem der Polizist auf den Angreifer geschossen hatte, fuhr dieser gegen eine angrenzende Mauer.  © 5VISION.NEWS

Am Tatort dauerte der Polizeieinsatz mehrere Stunden und der Bereich war weiträumig abgesperrt. Die Auswertung der Spuren dauere derweil an.

Die Ermittlungen hat wie in solchen Fällen üblich das Hessische Landeskriminalamt übernommen. Zu den genauen Hintergründen und dem Tatablauf können demnach zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zudem werden geprüft, ob der 29-Jährige bei der Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Tötung eingeleitet.

Erstmeldung vom 30. Oktober um 6.45 Uhr; Update um 17.56 Uhr.

