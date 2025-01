Bandenkrieg im Raum Stuttgart: Zwei Festnahmen, Razzien in vier Restaurants

Stuttgart/Göppingen - Im Rahmen der Ermittlungen zu zwei rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart sind zwei Männer festgenommen worden. Zudem führte die Polizei Razzien in mehreren Lokalen in Göppingen durch, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

In vier Göppinger Lokalen haben am Donnerstag Durchsuchungen stattgefunden. © SDMG / Woelfl

Am Mittwoch hatten Spezialeinheiten die mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen, die zu einer der beiden Gruppierungen gehören, festgenommen. Sie befinden sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, des Polizeipräsidiums Ulm und des Landeskriminalamtes heißt.

Einem 24-Jährigen wird vorgeworfen im Februar letzten Jahres einen 25-Jährigen mit Gewalt um 200 Euro beraubt zu haben. Der Mann soll auch mit Drogen gehandelt haben. Seine Wohnung wurde daraufhin durchsucht, wobei eine größere Menge Kokain und eine Schusswaffe gefunden wurde.



Dem zweiten Festgenommenen, einem 30-Jährigen, wird wiederum vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Er soll eine Waffe ohne Besitzerlaubnis mindestens eine Zeit lang mit sich geführt haben, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts.

Auch seine Wohnung wurde durchsucht. Es wurden gefälschte Ausweispapiere sichergestellt.